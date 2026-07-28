Трамп может резко активизировать переговоры о перемирии в Украине: Климкин назвал главную причину

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели и месяцы будет активнее продвигать разные варианты прекращения огня в войне России против Украины.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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По мнению Климкина, главной причиной активизации мирных инициатив станет внутриполитическая ситуация в США.

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«Это может быть частичное прекращение огня, может быть прекращение огня на всех измерениях. Это ему критично нужно», — сказал Климкин.

По словам дипломата, американский президент стремится продемонстрировать результат своих миротворческих усилий еще до начала активной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые должны пройти в ноябре.

Почему Трамп может сделать ставку именно на Украину

Климкин считает, что на других международных направлениях Дональду Трампу будет гораздо сложнее добиться быстрых успехов.

«Я не думаю, что он может добиться приемлемого для себя результата вокруг Ирана. Я не вижу сегодня рычагов, что заставили бы Иран пойти на разные варианты частичной капитуляции», — отметил он.

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Именно поэтому, по словам бывшего главы МИДа, вопрос войны России против Украины может стать для американского президента одним из ключевых внешнеполитических приоритетов.

По мнению Климкина, президент США, вероятнее всего, будет комбинировать дипломатическое давление и переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

Думаю, мы увидим пару звонков Путину в ближайшее время на фоне разговоров с нами. Но что точно меняется в понимании Трампа — это то, что он ощущает слабость российской экономики. Для него как для бизнесмена это история номер один», — заявил дипломат.

По его словам, именно экономические проблемы России могут стать одним из факторов, влияющих на дальнейшую стратегию Белого дома по войне.

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В то же время Климкин подчеркнул, что пока речь идет только о его оценке возможных действий администрации США. Окончательный формат потенциальных переговоров или договоренностей будет зависеть от позиций всех сторон конфликта и развития ситуации на фронте.

Переговоры о мире в Украине — последние новости

Напомним, посол России в Турции Сергей Вершинин заявил, что Москва якобы готова к политико-дипломатическому завершению войны против Украины, но только на собственных условиях. Да, Россия требует «устранить коренные причины конфликта».

К слову, Кремль до сих пор ищет виновных в провале переговоров на Аляске. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Штаты якобы уверяли Москву в том, что украинский президент Владимир Зеленский выполнит все необходимые условия для достижения мира. Впрочем, госсекретарь Марко Рубио опроверг существование любых договоренностей, а Лавров фактически принялся искать виновных в срыве собственной версии событий.

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