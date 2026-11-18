Трамп, Путин и Си. / © Associated Press

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Планируемая встреча президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином представляет «серьезную опасность» для Европы.

Об этом говорится в материале Daily Express.

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По мнению эксперта эксперта по вопросам безопасности и профессора Энтони Глиза, сближение Трампа с Путиным и Си может создать серьезные риски для безопасности Европы. Он также выразил мнение, что президент США не должен участвовать в таких трехсторонних переговорах, потому что это может подорвать позиции Украины.

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«Трамп не должен встречаться с Путиным. Это позор. Это серьезная опасность для нас в Европе — Трамп может сдать Украину, а вместе с ней и Европу», — подчеркнул он.

Официальная повестка дня исторических переговоров пока не обнародована, ожидается, что Трамп, Путин и Си обсудят вопросы торговли, конфликт вокруг Ирана, развитие искусственного интеллекта, контроль над ядерными вооружениями и войну России против Украины.

Эксперт Глиз назвал участие российского диктатора в трехсторонних переговорах попыткой еще раз продемонстрировать себя на мировой арене. По его словам, Кремль пытается убедить президента США, что Россия должна получить некоторые уступки в войне против Украины.

По словам эксперта, Путин стремится показательно выступать на международной арене и добиться от Вашингтона фактического подарка — трети украинской территории.

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«Путин хочет красоваться на мировой арене, как индюк. Он — злой массовый убийца. Путин хочет немедленно получить „подарок“ — треть Украины. Если ему это отдадут, он вернется за остальными две трети», — подчеркнул профессор.

По мнению британского профессора, в случае таких уступок РФ не остановится на Украине. Следующими целями Москвы могут стать бывшие советские республики в Европе. Кроме того, Кремль будет стремиться вытеснить из НАТО граничащие с Россией государства, чтобы усилить свое влияние на европейские страны посредством угроз и силы.

Эксперт также призвал Великобританию и европейские государства активнее демонстрировать военную мощь в противостоянии России и Китаю.

«Единственный язык, который понимают Путин и Си, — это язык силы. Мы можем говорить с позиции уверенности только тогда, когда сами будем сильны», — подытожил Энтони Глиз.

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Визит Трампа и Путина в Китай — что известно

Сегодня Трамп прибыл в Китай для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В аэропорту президента США встретил сам Си Цзиньпин. Сегодня лидеры примут участие в торжественном пиру, к которому присоединился и Путин.

В преддверии встречи американский лидер заявил, что хочет встретиться с Путиным без свидетелей, «если такая возможность будет». Впрочем, от подробности он воздержался.

Уже завтра, 19 ноября, состоится встреча Трампа, Путина и Си. В Пекине говорят, что главы трех государств проведут «углубленный обмен мнениями» по важным вопросам, касающимся «мира по всему миру». В Кремле подчеркивают, что затронут тему Украины.

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