Дональд Трамп / © Associated Press

Если президент США Дональд Трамп не отменит санкции против России и продолжит поставки оружия Украине, то это уже можно считать большим успехом.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал профессор Манхэттенского университета Игорь Айзенберг.

«Конечно, Стармер организовал визит Дональда Трампа в Великобританию с целью повлиять на него, чтобы он не делал всяческие плохие вещи. Когда Трамп стал президентом, Стармер посетил Вашингтон и тогда пригласил его в Великобританию. Трампу тогда это очень понравилось», — рассказал Айзенберг.

Профессор подчеркнул, что США не должны заставлять Украину капитулировать, а наоборот, должны усиливать возможности Киева обороняться.

«Я думаю, что если Великобритании, Франции, Германии и другим странам Европы удастся убедить Трампа не отменять санкции против России и продлить помощь Украине, то это станет огромным успехом», — отметил профессор.

Он заявил, что успехом будет и то, что Трампа убедит дальше поставлять оружие Украине, которое было принято еще до него.

«Ведь это оружие было профинансировано еще раньше и сейчас производится активно на заводах в США. То есть если он хотя бы продолжит продавать оружие европейским странам, то это будет хорошо. Чтобы он не принуждал Украину идти на капитулянтские уступки России. Потому что капитуляцией войну нельзя прекратить», — добавил он.

