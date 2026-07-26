Трамп может стать поклонником Зеленского: Сикорский назвал причину

Сикорский / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предположил, что президент США Дональд Трамп может изменить свое отношение к Владимиру Зеленскому из-за успехов Украины в производстве и применении беспилотников.

Об этом Сикорский сказал во время своего подкаста.

По словам польского дипломата, Трамп «любит победителей», поэтому украинские достижения в сфере дронов могут усилить его поддержку Киева. Сикорский отметил, что эффективность украинских беспилотников стала одним из факторов, привлекающих международных партнеров.

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«Я не удивлюсь, если вскоре Зеленский станет его любимцем благодаря украинским дронам», — заявил глава польского МИД.

Ранее Трамп положительно высказывался об украинских технологиях в сфере беспилотников и возможности сотрудничества с Украиной в этом направлении. Киев и Вашингтон также обсуждали совместные проекты, связанные с производством дронов и оборонными технологиями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме во вторник, 28 июля. Украинский лидер прибудет в Вашингтон, чтобы принять участие в похоронах сенатора Линдси Грэма, а также проведет переговоры с Трампом. О предстоящей встрече сообщил представитель Белого дома, подтвердив визит Зеленского в США.

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