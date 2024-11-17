Трамп может ускорить неизбежный финал войны в Украине — NYT

Решение о территориальных уступках не станет самой сложной частью переговоров о мире в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп, наследующий кровавую войну в Украине, может подтолкнуть Киев к переговорам, которые приведут к потере территории и отказу во вступлении в НАТО.

Об этом пишет в воскресенье, 17 ноября, автор репортажей из России и Украины Меган Стек в The New York Times.

Хотя до сих пор неизвестно, какой именно план урегулирования войны в Украине может применить Дональд Трамп, в издании напомнили, что его советники озвучивали предложения уступить захваченные Россией территории и отказаться от своих просьб вступить в НАТО в обмен на мир.

Также читайте Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Украине

По мнению автора публикации, Трампу придется это сделать, если он действительно хочет прекратить войну, в которой "ежедневно гибнут десятки и сотни людей".

“Трамп должен воспользоваться шансом спасти жизни. Никто не придет спасать Украину. Впоследствии потребуется урегулирование. Несмотря на вспышки поразительного успеха украинских сил, российская позиция постепенно укрепилась, и нет причин ожидать, что Путин сейчас потеряет преимущество. Это может звучать как пораженчество, но это тоже реализм”, — говорится в статье.

По мнению автора, решение о территориальных уступках не будет самой сложной частью переговоров. По ее словам, лидеры обеих стран смогут представить это как временные потери или достижения, которые позже будут отменены дипломатией или даже силой.

“Действительно неразрешимой проблемой является требование г-на Зеленского, чтобы Запад защитил Украину от будущих нападений России, предоставив то, что дипломаты эвфемистически называют “гарантиями безопасности”. На практике Украина хочет восстановить и укрепить свою армию (эту часть будет легко получить), а также важное и противоречивое немедленное приглашение присоединиться к НАТО”, — говорится в статье.

Автор отмечает, что Соединенные Штаты с недоверием относятся к вступлению Украины в НАТО, поскольку это, по ее словам, может разжечь прямую войну между ядерными державами — Россией и США.

“Америка не собирается спасать Украину. Возможно, нам нужно, чтобы мистер Трамп — наглый и беспринципный — наконец-то сказал это вслух и действовал соответственно", — подытожила она.

Напомним, адвокат Трампа Борис Эпштейн, координировавший его защиту в суде, предложил будущему президенту США свою кандидатуру на роль специального представителя по урегулированию российско-украинского конфликта.

"Россия и Украина остановятся"! Первые заявления и новая команда Трампа

Читайте также: