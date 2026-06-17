Трамп может увидеть в Украине победителя: как это изменит войну против Кремля - анализ Sky News

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Официальная программа саммита G7 во вторник началась с двухчасового заседания, посвященного Украине. Президент Владимир Зеленский прибыл в Эвиан для встречи с лидерами стран "Группы семи".

Прр это говорится в материале Sky News.

Одной из главных задач Зеленского на саммите является убедить президента США Дональда Трампа усилить поддержку Украины и использовать влияние Белого дома для завершения войны с Россией.

Реклама

В пользу Киева может работать то, что Украина демонстрирует признаки усиления позиций в поле боя, в то время как российская экономика находится в сложном состоянии.

В материале отмечается, что Трамп склонен поддерживать тех, кого считает более сильными. Если ему удастся убедить, что Украина постепенно возвращает инициативу и отвоевывает территории, он может более решительно поддержать Киев.

Трамп, недавно заключивший соглашение по Ирану, уже демонстрировал признаки того, что хочет вернуться к теме войны в Украине. Для европейских лидеров это может быть положительным сигналом, однако они также хотят гарантировать участие в будущих переговорах с Россией.

Европейский Союз является крупнейшим финансовым донором Украины. ЕС покрывает две трети украинского бюджета в ближайшие два года, а также оказывает военную технику и другую поддержку.

Реклама

На фоне предыдущей критики Трампа по поводу недостаточной активности Европы в ЕС считают, что теперь европейские страны усилили свою роль. Именно это, по их мнению, должно обеспечить Европе место за столом переговоров.

В то же время Трамп, как отмечается в материале, часто предпочитает действия на собственных условиях. Поэтому европейским лидерам, вероятно, придется убеждать его вовлечь Европу в возможный переговорный процесс, а не пытаться единолично взять на себя роль главного миротворца.

Трамп может изменить позицию по отношению к Украине: последние новости

Ранее Politico сообщало, что первый день саммита G7 в Эвиан-ле-Бен завершился для союзников с более оптимистичными ожиданиями по сотрудничеству с США, чем предполагалось изначально. По данным издания, Дональд Трамп намекнул на готовность усилить давление на Россию, однако связал поддержку Украины с более широкой договоренностью безопасности.

В частности, говорилось, что Вашингтон может активнее действовать против Москвы, если европейские партнеры помогут США с обеспечением безопасности в районе Ормузского пролива. На фоне этого дипломаты ЕС, по данным Politico, положительно оценили диалог с Белым домом и снизили обеспокоенность возможными разногласиями перед предстоящим саммитом НАТО.

Реклама

Также Трамп заявлял, что США могут вернуть санкции против российского нефтяного сектора. По его словам, Вашингтон рассматривает такой шаг после того, как ситуация со снабжением нефти на мировом рынке стабилизировалась. Ограничения против российской нефти могут стать одним из ключевых инструментов нового экономического давления на Кремль из-за продолжающейся войны против Украины.

Новости партнеров