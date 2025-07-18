Трамп может встретиться в Китае с Путиным: в The Times проанализировали вероятность переговоров

Трамп может встретиться в Китае с Путиным / © Associated Press

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Серия торговых соглашений между Вашингтоном и Пекином, смягчение риторики по Китаю породили предположение, что президент США Дональд Трамп может быть приглашен на трехсторонний саммит с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным в Пекине в сентябре. Эта встреча приурочена к 80-летию окончания Второй мировой войны.

Об этом пишет The Times.

Кардинальное изменение курса

Как сообщает The Times, визит Дональда Трампа в Пекин стал бы поразительным поворотом на 180 градусов после месяцев его острой критики Китая из-за торгового дефицита США и обвинений в наркотрафике. Китай готовит масштабный парад, на который Путин уже принял приглашение. Учитывая тесное сотрудничество Китая и США во время войны против Японии, аналитики призывают Си использовать эту возможность для проведения трехстороннего саммита с участием Трампа и Путина.

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«Почему не согласовать визит Трампа с парадом 3 сентября? С 1941 по 1945 годы Китай и США были союзниками против японского милитаризма. Если президент Трамп посетит Китай и посетит парад 3 сентября, это станет мощным, положительным сигналом для мира. Образ стоящих вместе китайского, российского и американского лидеров может стать мощным посланием миру и стабильности», — отметил Цзинь Цанжун, китайский националистический комментатор.

Китайские власти молчаливо поддерживают эти спекуляции, не опровергая информацию о возможном приглашении Трампа.

Геополитический контекст и результаты политики Трампа

Эти торжества проходят на фоне глобальной неопределенности. Когда Трамп пришел к власти, отношения США с РФ и Китаем уже были плохими из-за войны в Украине, шпионажа, торговых споров и технологического соперничества. Трамп заявлял, что его агрессивный подход и личные отношения с Си и Путиным могут решить эти проблемы на условиях Америки.

Результаты его политики были неоднозначными. Война в Украине продолжается, и Трамп выражал разочарование непоколебимостью Путина. Однако тарифы на китайский импорт были заменены более выгодным соглашением, а отношения в последнее время потеплели: Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных элементов, а США ослабили ограничения на продажу некоторых высококачественных чипов.

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Глава Nvidia недавно посетивший Китай Дженсен Хуан выразил энтузиазм относительно технологического сотрудничества, несмотря на то, что США считают Китай угрозой.

Политические вызовы

Трамп и Си пригласили друг друга с визитами. Саммит на военных почестях мог бы стать хорошим поводом. Китайцы используют 80-ю годовщину войны для подчеркивания солидарности с Россией, а также как отвлечение от внутренних проблем, в том числе экономических.

Встреча с Путиным и Си в Пекине могла бы понравиться Трампу, поскольку он делил бы сцену с двумя другими сильными лидерами. Однако советники Трампа могут призвать его не соглашаться с тем, что стало бы политическим триумфом для его соперников, особенно для Си. Тайваньский аналитик Вэнь-Ти Сун считает шансы на визит Трампа небольшими, поскольку Трамп, вероятно, захочет встретиться на территории США.

Напомним, президент США Дональд Трамп, ранее известный своей приверженностью Владимиру Путину, в последнее время изменил тон, выражая разочарование действиями Кремля. Как это может отразиться на российско-американских отношениях и ходе войны в Украине, проанализировал известный эксперт по российской внешней политике Александр Габуев в интервью немецкому изданию SPIEGEL.

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