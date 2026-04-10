Трамп может вывести часть войск США из Европы: что стало причиной

Соединенные Штаты могут сократить количество своих военных в Европе из-за напряженных отношений с союзниками по НАТО .

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

По данным собеседников журналистов, президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, что европейские партнеры не поддержали инициативу по разблокированию Ормузского пролива. Также его раздражает отсутствие прогресса по вопросу приобретения Гренландии.

В этой связи Трамп обсудил с советниками возможность вывода части американских подразделений из Европы. В то же время, окончательного решения пока нет, и Пентагон не получал официальных указаний готовить конкретный план сокращения контингента.

В материале отмечается, что появление таких дискуссий свидетельствует о серьезном ухудшении отношений между Вашингтоном и европейскими союзниками в течение последних месяцев.

Также, по информации агентства, недавний визит генсека НАТО Марк Рютте в США не помог существенно улучшить ситуацию. В Reuters считают, что трансатлантические отношения могут находиться в худшем состоянии с момента создания НАТО в 1949 году.

В настоящее время в Европе дислоцировано более 80 тысяч американских военных. Больше всего — в Германии (более 30 тысяч), а также в Италии, Великобритании и Испании. Они играют ключевую роль в системе безопасности континента еще со Второй мировой войны.

Пока неизвестно, насколько именно может сократиться численность войск и какие страны это затронет в случае принятия соответствующего решения.

