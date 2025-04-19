Трамп может выйти победителем в войне в Украине: The Hill объяснил, что должен сделать президент США

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президенту США Дональду Трампу по силам добиться победы в войне в Украине. Впрочем, для этого ему нужно надавить на российского фюрера Владимира Путина, а не "подлизываться к нему".

Об этом заявил научный сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид в комментарии The Hill .

По словам эксперта, риторика Белого дома сейчас в равной степени возлагает вину на Украину и Россию. И это несмотря на то, что Москва отвергла предыдущее предложение Трампа о временном прекращении огня.

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"Высказывания Рубио, признаться, смутили меня. Он, похоже, равнозначно обвинил в срыве прогресса и Россию, и Украину. В то время как на самом деле за отсутствие прогресса ответственна Россия, и только Россия", - высказался Дэниел Фрид.

Сейчас самое время для Дональда Трампа оказывать давление на Москву, учитывая ее обеспокоенность состоянием мировой экономики. Так, “цена на нефть низка из-за опасений рецессии, а экономическое положение России еще более уязвимо”.

"Воспользуйся этим, парень! Подарок богов... Они страдают. Поэтому дайте им понять, что мы знаем, и начните предлагать варианты действий или сливать информацию о них, чтобы действительно держать их под прицелом в области энергетики", - отмечает эксперт.

По словам Фрида, у Трампа есть огромная возможность заявить о победе в войне, но для этого ему придется оказывать большее давление на Путина. Если его соглашение будет включать прекращение огня и обеспечения безопасности в Украине, а также привлечение европейцев в обеспечение безопасности, он сможет заявить о двойной победе.

"Но для этого ему придется противостоять Путину, а не постоянно подстрекаться к нему или поручать Виткоффу ездить туда с букетами", - отмечает Дэниел Фрид.

Напомним, спикер американского Госдепа Темми Брюс назвала условие, когда США могут выйти из переговоров по войне. По ее словам, если "стороны не проявят готовности к сотрудничеству", Вашингтон может выйти из переговорного процесса.

Дата публикации 23:19, 18.04.25 Количество просмотров 13 Новая структура архитектуры безопасности в Европе и новые заявления Трампа: «Мосейчук. Сухенко. Пятница»