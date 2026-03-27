Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп рассматривает отправку войск на стратегический остров Харк для его захвата, через который проходит 90% нефтяного экспорта Ирана. Аналитики предупреждают, что эта операция может быть большой угрозой для американских войск и затянуть войну.

Об этом говорится в статье Reuters.

Остров Харк — чем он важен

Остров Харк расположен примерно в 16 милях (26 км) от иранского побережья в северной части Персидского залива, ориентировочно в 300 милях (483 км) к северо-западу от Ормузского пролива. Его расположение в относительно глубоких водах позволяет принимать крупные танкеры, которые не могут заходить в мелководные порты материкового Ирана.

Через этот остров проходит около 90% экспорта иранской нефти. В случае его захвата США получили бы возможность существенно повлиять на энергетические потоки Ирана и оказать значительное экономическое давление на Тегеран. Иран одновременно является третьим по объемам добычи участником ОПЕК.

Удары США по острову Харк

В середине марта американские силы уже нанесли удары по острову Харк. Трамп заявил, что они «полностью уничтожили» все военные объекты на острове, и не исключил новых атак по нефтяной инфраструктуре.

По информации Reuters, американская администрация рассматривает возможность высадки сухопутных войск. Ожидается, что в конце месяца в регион могут быть направлены два подразделения морской пехоты, а также планируется переброска тысяч десантников, чтобы расширить варианты действий для президента в случае принятия решения о наземной операции.

Последствия захвата острова Харк — в чем угроза

Вероятно, американские силы смогут достаточно быстро установить контроль над островом. Однако это не гарантирует быстрого завершения войны, на которое рассчитывает Трамп, особенно учитывая ее непопулярность в США накануне ноябрьских промежуточных выборов.

Аналитики Райан Бробст и Камерон Макмиллан из Foundation for Defense of Democracies отмечают: «Захват и удержание острова Харк скорее приведет к расширению и затягиванию войны, чем достижению какой-либо решительной победы».

По их оценке, американские военные могут оказаться под постоянной угрозой ракетных и дроновых атак, в том числе с применением небольших, но эффективных FPV-дронов с камерами, которые уже широко используются в Украине.

«В случае любых успешных ударов иранский режим, вероятно, обнародует видео этих атак в сети, используя кадры гибели американских военных в качестве пропаганды», — сказали эксперты.

Кроме того, аналитики предполагают, что Трамп рассчитывает: контроль над островом заставит Иран снова открыть Ормузский пролив и даст США дополнительные рычаги влияния во время будущих переговоров.

Впрочем, Иран может ответить развертыванием новых мин, в частности плавучих, что еще больше усложнит судоходство в регионе, которое уже претерпело значительные перебои из-за конфликта.

Бывший командующий Центрального командования США Джозеф Вотел отметил, что для удержания острова понадобилось бы около 800 — 1000 военных. В то же время такие силы потребуют стабильного логистического обеспечения, которое также придется защищать.

По словам Вотела, подобные подразделения были бы чрезвычайно уязвимыми, и он сомневается, что контроль над островом обеспечит существенное тактическое преимущество.

"Это кажется несколько странным шагом… но мы, безусловно, могли бы это сделать, если бы возникла такая необходимость», — подытожил он.

Отправка войск США на Ближний Восток

Накануне WSJ сообщила, что Пентагон прорабатывает отправку до 10 тыс. военных с бронетехникой на Ближний Восток для расширения возможностей Трампа. Новые силы дополнят 5000 морпехов и десантников 82-й дивизии, вероятно, разместившись вблизи иранского острова Харк. Цель развертывания — контроль над Ормузским проливом. Центральное командование США пока воздерживается от комментариев.

Война на Ближнем Востоке — последние новости

26 марта Трамп объявил в соцсетях о приостановлении ударов по энергетическим объектам Ирана на 10 дней — до 20:00 6 апреля. По словам президента США, это решение принято по запросу иранского правительства на фоне успешных переговоров, несмотря на противоположные заявления медиа. Трамп подчеркнул положительную динамику диалога.

В свою очередь глава дипломатии ЕС Кайя Каллас заявила, что Россия передает Ирану разведданные и дроны для убийства американских военных на Ближнем Востоке. По данным Politico, из-за атак уже погибли 13 бойцов США. Каллас призвала Вашингтон усилить давление на Москву, поскольку война в Украине и стабильность в регионе взаимосвязаны: без поддержки РФ возможности Тегерана по атакам значительно уменьшатся.