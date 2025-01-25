Трамп может закончить войну, сокрушив экономику России – The Telegraph

Новый раунд самых эффективных санкций, организованный президентом США Дональдом Трампом, может сокрушить российскую экономику, заставив президента РФ Владимира Путина к унизительному отступлению.

Об этом говорится в статье издания The Telegraph.

Угрозы Трампа новыми санкциями

Трамп предупредил Кремль, что его могут ожидать "большие проблемы", если он не заключит соглашение о прекращении войны в Украине.

Позже американский лидер удвоил свою воинственную позицию по отношению к президенту России. По словам Трампа, если соглашение о прекращении войны не будет достигнуто в ближайшее время, у США "не будет другого выхода, кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что продается Россией Соединенным Штатам".

Автор статьи отмечает, что заглушить ракеты и бомбы Москвы на пороге Европы это стало бы яркой демонстрацией восстановленного могущества Вашингтона.

"Возможно, Трампу сначала придется несколько усовершенствовать свой план. По словам нескольких скептиков, торговля между США и Россией относительно минимальна. Однако во главе с президентом США новый раунд карательных и целенаправленных санкций может нанести решающий удар имперскому крестовому походу Кремля, разгромив хрупкую российскую экономику и заставив Путина прекратить свое вторжение", – говорится в материале.

Российская экономика хрупкая

Автор назвал мифом, что сочетание огромных объемов нефти и газа вместе с военными резервами в размере 650 млрд дол. защитило российскую экономику от внешних потрясений. Экономика действительно оказалась стойкой, но всюду появляются трещины.

"Этот имидж устойчивости обманчив. В течение последних двух лет российская экономика работала, как марафонец на фискальных стероидах, а теперь эти стероиды исчезают", — заявила сотрудница Евразийского центра Карнеги Россия в Берлине Александра Прокопенко.

"Российская экономика обременена санкциями. Россия должна платить самый большой доллар за критически важный импорт и предлагать скидки на свой экспорт. Инфляция распространена, и ее центральный банк вынужден был повысить учетные ставки до 21 процента, тогда как рубль снова приближается к рекордно низкому уровню", – заявил экономист Тимоти Эш.

По его словам, Россия лишилась доступа к резервам центрального банка на сумму 330 млрд дол. У российских компаний конфисковали недвижимые активы за рубежом на сумму свыше 400 млрд долл., а общая стоимость войны для РФ приближается к 1 трлн долл., что эквивалентно "полугодовому ВВП России".

Москва не может вести войну и вечно финансировать социальные и инфраструктурные программы.

Россия увеличила расходы на оборону до постсоветского максимума в 6,3% ВВП, что составляет треть бюджетных расходов. Учитывая все большую неспособность попыток удержать инфляцию на низком уровне и стабильность рубля, Прокопенко считает, что до 2026 года "фискальные и социальные вызовы, которые сейчас возникают на горизонте, могут полностью метастазировать в кризис".

ЕС так и не смог обеспечить должное введение санкций

Причиной острых дискуссий является то, сколько растущих вызовов для России связано с санкциями Запада. Но нельзя отрицать, что ограничения могут пойти дальше, не в последнюю очередь потому, что Европейский Союз неоднократно не смог обеспечить надлежащее внедрение действующих.

По мнению автора статьи, Европа была особенно слаба по отношению к российской энергетике – отрасли, где Запад имеет возможность больше навредить Путину.

Несмотря на хвастовство президента ЕС Урсулы фон дер Ляйен в Давосе тем, что блок "существенно уменьшил" свою "зависимость от российского ископаемого топлива в рекордно короткие сроки", идея о том, что Европа отказалась от импорта российской нефти и газа, как она обещала, это позорный брюссельский спин.

Так, по данным Европейской комиссии, в третьем квартале 2024 года почти пятая часть импортируемого в ЕС газа поступала из России. Это на 3% больше, чем за предыдущие три месяца. Кроме того, ЕС не смог полностью подавить гигантский теневой танкерный флот России, позволивший ей почти безнаказанно избегать санкций и продолжать экспортировать нефть и газ по всему миру.

Экономист американского исследовательского центра Института Брукингса Робин Брукс отметил важность введенных 10 января санкций в отношении 183 кораблей теневого флота, контролируемых Россией. По словам эксперта, этот шаг стал "сильным ударом по теневому флоту – эти нефтяные танкеры являются "ахиллесовой пятой" Путина".

В то же время Брукс акцентировал, что это была работа американо-британской коалиции, "ЕС молчал и ничего не делал, даже несмотря на то, что теневой флот особенно большой в балтийских портах России".

Запад может исчерпать военную машину Путина

В публикации отмечается, что удвоив усилия по сокращению доходов, которые Россия получает от импорта нефти и газа, Запад может исчерпать военную машину Путина. Однако он должен охватывать все углы. Уполномоченный президента Украины по санкциям Владислав Власюк заявил The Independent, что Вашингтон должен взяться за так называемых участников теневого флота – страховые, крюинговые и финансово-расчетные компании. По словам Власюка, есть возможность для санкций, по меньшей мере, еще в 10 отраслях.

Автор материала считает, что для согласования условий любого мирного соглашения понадобятся месяцы, если не годы. Но первым шагом в любом конфликте является прекращение огня.

"Новый раунд самых эффективных санкций, организованный обновленным Трампом, может сокрушить сокращающуюся экономику России, заставив Путина к унизительному отступлению", – резюмируется в статье.

Кстати, в статье Associated Press говорится, что угрозы со стороны Трампа в адрес России новыми санкциями не имеют особого смысла, ведь российский экспорт в США сейчас настолько мал, что его окончательное прекращение не станет для Москвы болезненным ударом.

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