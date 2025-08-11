Трамп может заставить Украину принять условия России ради многомиллиардного соглашения с Кремлем - The Spectator

Российский флаг в Арктике / © Getty Images

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске в Москве намекнули, что Арктика может стать не только экономическим, но и политическим фактором в урегулировании войны в Украине.

Об этом пишет издание The Spectator.

"Именно на Аляске и в Арктике сходятся экономические интересы наших стран и возникают перспективы реализации масштабных взаимовыгодных проектов", - заявил Юрий Ушаков, советник Путина по внешней политике и бывший посол России в США. Его слова указывают на то, что арктическое экономическое сотрудничество может стать одной из ключевых тем предстоящих переговоров.

Для Трампа масштабные коммерческие соглашения – традиционный инструмент политических договоренностей. Такую же стратегию он недавно применил в посредничестве в мирном соглашении между Руандой и Демократической Республикой Конго, когда экономические стимулы помогли разблокировать спор безопасности.

Арктика, по оценкам, содержит 13% неразведанных мировых запасов нефти и 30% природного газа. Россия контролирует около половины этих ресурсов, что открывает перспективы масштабного сотрудничества с американскими энергетическими гигантами. Кроме того, развитие Северного морского пути может сократить время доставки между Азией и Европой на 50%, что обещает огромные доходы от логистики.

США и Россия уже имели опыт подобного партнерства. В 2011 году ExxonMobil и "Роснефть" подписали многомиллиардное соглашение о совместной разведке и бурении в Карском море, однако проект остановили после введения санкций в 2014 году. Восстановление этого формата могло охватить не только нефть и газ, но и LNG-терминалы, модернизацию портов и развитие судоходства.

Хотя прямая связь между Арктикой и войной в Украине официально не подтверждена, эксперты считают, что Москва может использовать экономические проекты в качестве “подсластителя” для достижения политических уступок со стороны США. Такое соглашение, по мнению аналитиков, может включать сохранение над Россией контроля над Крымом и частью Донбасса, демилитаризацию Украины и создание буферной зоны против НАТО.

Для Украины ключевым фактором выживания остается американское оружие и финансирование. Угрожая перекрыть поставки, Трамп мог бы заставить президента Владимира Зеленского пойти на уступки, ранее категорически отвергавшиеся в Киеве. Такая тактика полностью отвечает его стилю переговоров: создать кризис, владеть сильнейшей картой и демонстрировать готовность уйти из игры.

Положение Украины остается хрупким: армия истощена, экономика ослаблена, а западная помощь критически необходима. Обещания ЕС и Великобритании мало что меняют без американской военной мощи. Если Трамп согласится на арктическое соглашение с Путиным, Киев может остаться фактически один на один с российской армией.

В Брюсселе и Лондоне такое соглашение встретили бы с возмущением, отмечая, что никакое урегулирование не должно заключаться без участия Украины. Однако европейские моральные заявления вряд ли могут повлиять на политические реалии, если решение уже принято в Вашингтоне и Москве.

Реакция за пределами западного альянса была бы иной. Китай, Индия, Бразилия и значительная часть Глобального Юга могли бы воспринять даже выгодное для России прекращение войны как прагматическое решение, разблокирующее торговлю и снимающее напряжение в мире.

Для Трампа и Путина такой сценарий выглядел бы идеальным: американский президент получит “соглашение века”, сочетающее коммерческие и политические выгоды, а российский лидер сохранит территориальные достижения и откроет Арктику для иностранных инвестиций. Украина останется в стороне от процесса, который определит ее будущее.

Ранее издание Sky News написало, что переговоры Дональда Трампа с Владимиром Путиным будут "победой на многих фронтах" для Кремля. По словам аналитиков, Путин сумел "изменить сценарий" и продемонстрировать "добрую волю".