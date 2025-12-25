Трамп на Рождество вспомнил об Украине, России и Китае

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что ему необходимо вернуться к вопросам, связанным с Украиной, Россией и Китаем.

Об этом сообщает Белый дом.

В частности, вечером 24 декабря в СМИ обнародовали расписание Трампа в день. Согласно ему, утро президент США посвятил игре в гольф, а вечером общался по телефону с детьми, обсуждая путешествие Санта-Клауса.

Во время одного из таких разговоров Трамп в шутливом тоне отметил, что мог бы общаться гораздо дольше, однако вынужден возвращаться в другие дела.

«Можно было так говорить весь день. Нам нужно вернуться в Китай, Россию, Украину. Нам нужно вернуться в другие дела, но можно было бы заниматься этим весь день», — сказал Трамп.

Кроме того президент США озвучил еще несколько заявлений. В частности, он подчеркнул, что власти хотят убедиться, чтобы Санту «не подменили» и чтобы в страну не пытался попасть «какой-то плохой Санта».

Также Трамп заявил, что Соединенным Штатам нужно больше людей с высоким IQ.

Отдельно он упомянул и об экономических показателях, сообщив, что ВВП накануне вырос до 4,3%, что на два процентных пункта превысило ожидания. По его словам, это стало неожиданностью для многих и является результатом введенных тарифов.

