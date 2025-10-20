Трамп на встрече с Зеленским жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира — WP

Встреча Зеленского и Трампа в Белом доме / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским жаловался, что не получил Нобелевскую премию мира и убеждал украинского лидера согласиться с требованиями Путина.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Во время напряженной встречи в Белом доме в пятницу Трамп отверг карты линии фронта и призвал Киев уступить России весь Донбасс для заключения соглашения, сообщают источники издания, знакомые с разговором.

«Он сказал, что Путин уничтожит вас, если вы сейчас не согласитесь», — сказал один из людей. «У Зеленского были карты и все такое, и он объяснял ему это, но тот не хотел ничего слушать».

«Это было что-то вроде: „Нет, ребята, вы никак не сможете вернуть ни какой территории… Мы ничего не можем сделать, чтобы вас спасти. Вы должны попытаться дать дипломатии еще один шанс“, — сказал собеседник издания в позицию президента США.

Европейский дипломат, проинформированный о встрече в Белом доме, назвал ее беспорядком и сказал, что Трамп также «непрерывно жаловался» на то, что не получил Нобелевскую премию мира.

Европейский чиновник заявил, что пятничная встреча в Белом доме не была столь катастрофической, как печально известная публичная перепалка в Овальном кабинете в начале этого года, но Зеленский, позже проведший телефонный разговор с группой европейских лидеров, пошел разочарованным.

Человек, проинформированный о встрече, сказал, что остается непонятным, что именно повлияло на Трампа, ранее несколько недель выражавшего разочарование Путиным, а затем снова фактически поддержал позицию РФ.

По словам европейского дипломата, общее впечатление было таким, что Путин знал, что делает, и достучался до Трампа — иными словами, телефонный разговор имел большое значение.

То, что Трамп сосредотачивается больше на сделке, чем на деталях, порой вызывает разочарование у всех сторон, и президент США выражал раздражение как Киевом, так и Москвой в течение всей попытки остановить войну.

Напомним, что по информации The Financial Times, Трамп с бранью требовал от Зеленского сдать Донетчину, угрожая «уничтожением».

В Reuters узнали, что во время переговоров Трамп размышлял над вариантом «гарантий безопасности» для обеих сторон, что, по словам источников, вызвало удивление украинской делегации.