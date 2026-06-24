Трамп набросился на Сенат и назвал законодателей «неудачниками»: какое решение о войне разозлило президента

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп набросился с возмущением на Сенат из-за принятия законопроекта, который призывает прекратить войну в Иране. Голосование он назвал «бессмысленным» и «несвоевременным».

Об этом американский лидер написал в Truth Social.

Он заявил, что «почти дожал» Тегеран, который был «готов сдаться, готов дать нам практически все, и впервые за десятилетие с уважением относится к США и их президенту». Впрочем, отметил Трамп, его Сенат все испортил, а сенаторы «усложнили» его работу и «поддержали врага».

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«Сенат США решает провести несвоевременное и бессмысленное голосование за Закон о военных полномочиях, сообщая главному спонсору террора в мире, что Штатам не нравится то, что я с ним делаю, и я должен остановиться. Эти сенаторы только усложнили мою работу, но я ее выполню, так или иначе, потому что я всегда ее выполню!», — заявил глава Белого дома.

По словам Трампа, за закон голосовали четыре «неудачника-республиканца» вместе с «тупократами». Он продолжил, что хоть ему и мешают, но он доведет дело до конца.

Сообщение Трампа в Truth Social.

Голосование Сената — что известно

Американский Сенат принял резолюцию о выводе войск с Ближнего Востока. Однако этот закон, принятый верхней палатой законодательного органа, не является юридически обязательным для президента.

За принятие резолюции проголосовали 50 сенаторов, в то время как 48 выступили против. При этом четверо сенаторов-республиканцев проголосовали вместе с демократами, один демократ — вместе с республиканцами.

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Хотя резолюция в значительной степени символична. Впрочем, она отражает беспокойство республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате по поводу войны.

Война в Иране — последние новости

США и Иран провели продуктивные переговоры в Швейцарии по всем пунктам предварительного меморандума, подписанного 17 июня. Среди ключевых тем встречи — ядерная программа Iran, прекращение огня в Lebanon и вопросы безопасности прохода судов через Strait of Hormuz.

CNN со ссылкой на источники в оборонном секторе США сообщило, что война против Ирана стоила Америке около 40 млрд дол. Значительная часть расходов Пентагона пришлась на масштабный переброс военной техники на Ближний Восток, удары высокоточным оружием, работу систем противовоздушной обороны и т.д.

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