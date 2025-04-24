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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Трамп набросился на Зеленского из-за Крыма: у Путина отреагировали

Москва не считает Крым темой обсуждения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Россию порадовало, что президент США Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о непризнании аннексии Крыма со стороны России.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, заявление Трампа о том, что, мол, Украина уже "много лет назад потеряла Крым" "полностью корреспондируется с пониманием Москвы". Мол, это не тема для обсуждения.

Заявления Трампа и Зеленского

Президент США публиковал резкое заявление в адрес украинского лидера Владимира Зеленского. Мол, у Зеленского может быть мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Заявление украинского лидера о Крыме он назвал вредным.

"Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения", - подчеркнул президент.

Напомним, на фоне информации в западных СМИ, что США и могут официально признать Крым территорией России, Зеленский в очередной раз определил позицию Украины.

"Это наша территория - территория народа Украины. Мы не может просто "а почему бы". Этого не будет”, - подчеркнул глава государства.

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