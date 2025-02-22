Трамп набросился с обвинениями на Макрона и Стармера: что его возмутило

По словам Трампа, политики "ничего не сделали" для прекращения войны.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп набросился с обвинениями на французского коллегу Эммануэля Макрона и премьер-министр Великобритании Кира Стармера.

О своем возмущении глава Белого дома высказался интервью Fox Radio, сообщает Sky News.

По его словам, Макрон и Стармер "ничего не сделали" для прекращения войны в Украине. Трамп заявил, что Макрон был "хорошим другом", а Стармер — "хорошим парнем".

Кроме того, американский президент подчеркнул, что Россия села за стол переговоров только "из-за меня".

Отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер должны посетить Трампа в Вашингтоне на следующей неделе.

Напомним, в Евросоюзе сделали заявление после нападок президента США Дональда Трампа на украинского лидера Владимира Зеленского. В частности, Евросоюз выступает за восстановление территориальной целостности Украины.

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