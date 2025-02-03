Трамп начал осознавать всю серьезность в российско-украинской войне - Кулеба

Кулбеа не верит в заявления спецпредставителя Трампа Кита Келлога о том, что миро можно будет установить за 3 месяца или 100 дней.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп начал осознавать сложность ситуации в российско-украинской войне и то, что понадобится гораздо больше времени и усилий, чтобы ее закончить.

Об этом в интервью France 24 заявил бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что не стоит радоваться негативным высказываниям Трампа о российском диктаторе Путине, поскольку нет никаких гарантий, что на следующий день он не скажет что-либо подобное президенту Зеленскому или Украине в целом.

"Он стремится заключить соглашение и как можно быстрее завершить войну. Похоже, Трамп осознал, что ситуация намного сложнее, чем он поначалу себе представлял, и что для достижения результата понадобится гораздо больше времени и усилий. Именно поэтому мы больше не слышим о 24-часовом урегулировании", – отметил Кулеба.

Кроме того, дипломат заявил, что он не верит в заявления спецпредставителя Трампа Кита Келлога о том, что миро можно будет установить за 3 месяца или 100 дней.

"Сейчас Трамп пытается оценить ситуацию, чтобы понять, насколько враждующие стороны реагируют на его угрозы и предложения. Сегодня мы слышим, на первый взгляд, якобы свидетельствующие о готовности к переговорам конструктивные заявления как из Киева, так и из Москвы. Но это не должен вводить нас в заблуждение. Между заявлениями о готовности к диалогу и реальным вовлечением в переговорный процесс все еще существует огромная пропасть", — подчеркнул эксминистр.

Также, по его словам, "в этой администрации все будут действовать в соответствии с тем, что думает Трамп".

"Байден прислушался к тому, что ему диктовала система. По Трампу, система будет слушать то, что скажет он", — отметил Кулеба.

Он также отметил, что не питает иллюзий относительно "наличия определенных антиукраинских сил в окружении Трампа".

"Но в конце концов, в этой администрации именно президент Трамп будет принимать решение, а все остальные будут ему подчиняться, независимо от того, нравится им это или нет", — резюмировал Дмитрий Кулеба.

Ранее сообщалось, что Портников назвал цель РФ по отношению к Украине после окончания активной фазы боевых действий.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп начал больше уважать президента Украины Владимира Зеленского, поскольку тот не подвергся давлению и запугиванию.

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