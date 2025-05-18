Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении – Стубб

Александр Стубб. / © Associated Press

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Президент Александр Стубб сообщил, что вчера, в субботу, у него состоялся продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, а сегодня утром – с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет финское издание Yle.

"Трамп начинает проявлять нетерпение, но в правильном направлении, то есть в направлении Путина", - заявил Стубб.

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По словам Стубба, сторонники Украины постоянно пытаются дать Трампу понять, что способность Украины вести оборонную войну сильна, а ситуация в России хуже, чем ожидалось.

До этого неделю назад Стубб разговаривал с Трампом и Зеленским.

Стубб подчеркнул, что хотя в последнее время международная дипломатия находилась в типичном волнообразном состоянии, за последние две недели ситуация для Украины изменилась к лучшему.

По словам Стубба, после завтрашнего телефонного разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным мы станем гораздо мудрее. Он также выразил надежду, что Путин не будет придумывать каких-либо оправданий, чтобы попытаться заставить США отменить санкции.

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Финляндия поддерживает приглашение Зеленского на саммит НАТО

По словам Стубба, Финляндия поддерживает присутствие Зеленского на саммите военного альянса НАТО.

В последнее время в обществе высказываются предположения, что Зеленского могут не пригласить, поскольку они хотят угодить Дональду Трампу.

Ранее мы писали, что в администрации Дональда Трампа меняется отношение к Украине и ход войны. После месяцев критики в адрес Киева, чиновники США все чаще указывают на Россию как главное препятствие для прекращения боевых действий.

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