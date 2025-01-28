Трамп намекнул, что может отказаться от соглашения с Путиным: что это значит для Украины

Эксперты увидели, что Трамп осознает масштаб конфликта и не оставит Украину или НАТО в своих будущих переговорах с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности введения новых тарифов и санкций против Москвы, если Россия не согласится на прекращение войны в Украине. Эти слова были восприняты как позитивный сигнал европейских союзников и сторонников Украины. Они увидели в этом признак, что Трамп осознает масштаб конфликта и не оставит Украину или НАТО в своих будущих переговорах с Владимиром Путиным.

Об этом пишут журналисты Politico.

"Если Путин думает, что он может загнать президента в такое положение, когда тот будет выглядеть так, будто его обманула Россия, то ему предстоит еще одна неприятность", — заявил бывший вице-президент США Майк Пенс.

Назначение и НАТО – основа для оптимизма?

Оптимизм также вызывают некоторые кадровые назначения, сделанные Трампом. Его советником по национальной безопасности стал Майк Уолтц, а госсекретарем — Марк Рубио, которых считают жесткими противниками России. Кроме того, Трамп инициировал новую кампанию по повышению расходов на оборону среди стран НАТО до 5% ВВП, что свидетельствует о намерении усилить обороноспособность альянса.

Также читайте Переговоры Трампа с Путиным: в Кремле сообщили новости

"Я бы соврал, если бы сказал, что мы не волнуемся из-за возвращения Трампа. Мы готовимся к вызовам, но есть определенная сфера, где я могу выразить осторожный оптимизм — это Украина и НАТО", — отметил европейский посол, пожелав остаться анонимным.

Опыт переговоров с Ким Чен Ином как прецедент

Некоторые проукраинские республиканцы напоминают, что в 2019 году Трамп отказался заключать крупное ядерное соглашение с северокорейским лидером Ким Чен Ином, несмотря на все ожидания от исторического саммита. Они считают, что он может поступить так же во время переговоров с Путиным по Украине.

"Он понимает, какие ставки можно делать с Путиным. Если это плохое соглашение, он это увидит и может от него отказаться", — сказал один из чиновников администрации.

Russiagate больше не помешает

Еще одним преимуществом является то, что на этот раз Трамп лишен "багажа", связанного с обвинениями в российском вмешательстве в выборы 2016 года. Это дает ему больше свободы в формировании политики в отношении России.

Также читайте Как Трамп хочет закончить войну: учитывает ли его план приглашения Украины в НАТО

"И говорите что угодно о его методах, но действительно ли вы думаете, что он хочет войти в учебники истории как человек, потерявший Украину?" – отметил представитель его новой администрации.

Ранее сообщалось, у российского диктатора Владимира Путина есть нереалистические требования по мирному соглашению, которые невозможно выполнить даже при участии Дональда Трампа.