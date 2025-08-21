Трамп намекнул, что повел себя с Путиным, как Никсон с Хрущевым

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп намекнул на «жесткий разговор», который якобы состоялся у него с президентом России Владимиром Путиным во время саммита на Аляске 15 августа.

Американский лидер опубликовал соответствующий фотоколлаж на своей странице в Truth Social.

На первом снимке Дональд Трамп после завершения переговоров с Путиным тычет пальцем в грудь российскому диктатору, что-то ему объясняя.

На втором фото, сделанном в июле 1959 года в Москве, изображен тогдашний вице-президент США Ричард Никсон, который в похожей позе общается с советским лидером Никитой Хрущевым.

Известно, что на выставке в столице Советского Союза, американский политик вступил в так называемые «кухонные дебаты» с Хрущевым. Никсон ткнул в него пальцем и заявил: «Мы богатые, а вы — бедные! Мы едим мясо, а вы — капусту».

По свидетельству очевидцев, Хрущев не нашел, что ответить Никсону, и послал его к чертям собачьим.

О чем говорил Дональд Трамп Путину и каким был его ответ, президент США не уточнил в комментарии к этому фотоколлажу.

Напомним, ранее специалист по чтению по губам рассказал, о чем говорили президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин на взлетной полосе в Анкоридже перед началом переговоров по завершению войны в Украине. По его словам, первое слово Трампа было «Наконец-то». Далее он сказал: «Вы добрались, это прекрасно и я рад вас видеть».

Военный эксперт, полковник запаса СБУ и специалист по военной контрразведке Михаил Притула обратил внимание, что Путин сразу в начале переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске позволил себе угрозы, которые прозвучали как вызов.«Трамп, очень хорошо, что ты здоров и еще жив», — сказал российский диктатор.