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ТСН в социальных сетях

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Политика
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Трамп намекнул, что в войне Украины и России "что-то случится"

Трамп заявил, что Зеленский и Путин должны провести переговоры по завершению войны.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отметил необходимость переговоров между украинским и российским лидерами для завершения конфликта.

Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления по итогам саммита G7.

Трамп о войне в Украине — что заявил

По словам американского руководителя, Владимир Зеленский и Владимир Путин должны найти общий язык. Он рассказал, что провел «очень хороший разговор» с Путиным и «очень хороший разговор» с Владимиром Зеленским.

«Оба теряют много солдат, Россия теряет больше, потому что они наступательная сторона, а когда ты наступаешь в войне, ты теряешь больше, просто», — отметил Дональд Трамп.

По мнению президента США, текущая ситуация побуждает обе стороны к поиску путей урегулирования, поскольку они хотят изменить ход событий.

«Думаю, они оба хотят что-нибудь сделать. Они просто не знают, как это делать», — отметил Дональд Трамп.

Также он добавил, что, по его убеждению, что-то произойдет.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Трамп отказался четко отвечать на вопросы, касающиеся личной ответственности главы Кремля Владимира Путина за развязывание войны против Украины.

Также Украина обсудила с Дональдом Трампом идею встречи с Владимиром Путиным в США. Формат придумали специально так, чтобы российскому лидеру было очень тяжело отказаться.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
4
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