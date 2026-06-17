Трамп намекнул, что в войне Украины и России "что-то случится"

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп отметил необходимость переговоров между украинским и российским лидерами для завершения конфликта.

Об этом Дональд Трамп заявил во время выступления по итогам саммита G7.

Трамп о войне в Украине — что заявил

По словам американского руководителя, Владимир Зеленский и Владимир Путин должны найти общий язык. Он рассказал, что провел «очень хороший разговор» с Путиным и «очень хороший разговор» с Владимиром Зеленским.

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«Оба теряют много солдат, Россия теряет больше, потому что они наступательная сторона, а когда ты наступаешь в войне, ты теряешь больше, просто», — отметил Дональд Трамп.

По мнению президента США, текущая ситуация побуждает обе стороны к поиску путей урегулирования, поскольку они хотят изменить ход событий.

«Думаю, они оба хотят что-нибудь сделать. Они просто не знают, как это делать», — отметил Дональд Трамп.

Также он добавил, что, по его убеждению, что-то произойдет.

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Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Трамп отказался четко отвечать на вопросы, касающиеся личной ответственности главы Кремля Владимира Путина за развязывание войны против Украины.

Также Украина обсудила с Дональдом Трампом идею встречи с Владимиром Путиным в США. Формат придумали специально так, чтобы российскому лидеру было очень тяжело отказаться.

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