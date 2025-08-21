Трамп намекнул на "интересные времена": говорит, что нельзя выиграть войну, не атакуя

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтриговал новым заявлением, раскритиковав своего предшественника Байдена за запрет бить американским оружием вглубь РФ.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

«Очень тяжело, если не невозможно, выиграть войну, не нанося ударов по стране-агрессору. Это как большая спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в атаку. Шансов на победу нет! Так же и с Украиной и Россией. Коррумпированный и крайне некомпетентный Джо Байден не разрешил Украине бороться, а только защищаться, защищаться. Как это сработало? В любом случае, этой войны никогда бы не было, будь я президентом — нулевые шансы», — заявил Трамп.

Также президент США заинтриговал, что «впереди интересные времена».

Ранее The Guardian сообщило, что Трамп пока решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной.