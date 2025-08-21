- Дата публикации
Трамп намекнул на "интересные времена": говорит, что нельзя выиграть войну, не атакуя
Как великая спортивная команда без атаки»: Трамп критикует Байдена за «запрет» Украине бить по России.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтриговал новым заявлением, раскритиковав своего предшественника Байдена за запрет бить американским оружием вглубь РФ.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
«Очень тяжело, если не невозможно, выиграть войну, не нанося ударов по стране-агрессору. Это как большая спортивная команда с фантастической защитой, которой не разрешают играть в атаку. Шансов на победу нет! Так же и с Украиной и Россией. Коррумпированный и крайне некомпетентный Джо Байден не разрешил Украине бороться, а только защищаться, защищаться. Как это сработало? В любом случае, этой войны никогда бы не было, будь я президентом — нулевые шансы», — заявил Трамп.
Также президент США заинтриговал, что «впереди интересные времена».
Ранее The Guardian сообщило, что Трамп пока решил отойти от мирных переговоров между Россией и Украиной.