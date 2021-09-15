Трамп намекнул на возможность своего участия в выборах президента США в 2024 году

Трамп намекнул на возможность своего участия в выборах президента США в 2024 году

"Обещаю, что вы будете очень счастливы", — заявил Трамп.

Экс-президент США Дональд Трамп снова намекнул на возможность своего участия в выборах главы Белого дома в 2024 году.

Об этом информирует Newsmax TV.

"Я, наверное, не стану комментировать этот вопрос, но обещаю, что вы будете очень счастливы. Я думаю, что вы и многие другие люди, которые любят нашу страну, будут очень счастливы", — сказал Трамп, пообещав, что его решение осчастливит патриотов США.

Так он ответил на вопрос о том, когда намерен предъявить решение о своем возможном участии в следующих выборах главы государства.

Также Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

Напомним, бывший лидер США Дональд Трамп вдохновил шутников на создание сотен тысяч мемов. Да он и сам не прочь посмеяться. Каким мир запомнит Дональда Трампа, сколько длилось его рекордное рукопожатие с президентом Франции и детали внешности политика стали предметом обсуждений в интернете.

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