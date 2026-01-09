Трамп намекнул за операцию против наркокартелей в Мексике

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил о переходе к новому этапу борьбы с наркокартелями — теперь на суше. По его словам, наркокартели управляют Мексикой.

Об этом американский лидер сказал в интервью Fox News.

Трамп анонсировал действия против наркокартелей на суше.

«Мы перекрыли 97% наркотиков, поступающих морским путем, и теперь начинаем действовать на суше в отношении картелей», — сказал президент США.

«Картели фактически управляют Мексикой. Очень печально наблюдать, что произошло с этой страной, но картели там хозяйничают и ежегодно убивают в нашей стране 250 — 300 тысяч человек», — добавил глава Белого дома.

Угрозы Трампа Мексике

Напомним, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро Трамп намекнул на возможную интервенцию в Мексику, заявив, что страной руководят наркокартели, а не президент Клаудия Шейнбаум. Трамп отметил, что Шейнбаум отклоняет его предложения о военной помощи, однако США «должны что-то делать» из-за сотен тысяч смертей от наркотиков. Несмотря на рекордные изъятия фентанила мексиканскими властями, американский лидер считает ситуацию критической и рассматривает картельные группировки как главную угрозу, требующую вмешательства.

Шейнбаум категорически отвергла возможность американской интервенции, назвав угрозы Трампа «несерьезными». Она подчеркнула, что Мексика является свободным и суверенным государством, где «правит народ», а не внешние силы. Политик подтвердила готовность к сотрудничеству в сфере безопасности, но исключила любое подчинение Вашингтону.