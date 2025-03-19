Трамп намерен прекратить войну в Украине раз и навсегда – Белый дом

Президент США Дональд Трамп настроен покончить с войной в Украине "раз и навсегда".

Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 19 марта во время брифинга.

"Президент Трамп также разговаривал с президентом Зеленским сегодня утром, чтобы согласовать позиции России и Украины с точки зрения их потребностей и запросов. Как неоднократно заявлял президент Трамп, драгоценные жизни людей и средства, которые Украина и Россия теряют в этой войне, лучше бы потратить на нужды их народов", — сказала пресс-секретарь.

Она повторила слова Трампа о том, что "ужасного конфликта" можно было бы избежать, будь он президентом в свое время.

"Этот ужасный конфликт никогда бы не начался, если бы президентом был Трамп, впрочем он настроен покончить с ним раз и навсегда", – сказала Ливитт.

Напомним, президент США Дональд Трамп также сообщил о своем телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, он был успешным.