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Политика
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"Трамп нападет на Путина": Зеленский назвал лучшую гарантию безопасности

Обязательства США должны быть четкими и предусматривать конкретную реакцию Вашингтона в случае нового нападения со стороны России.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Дональд Трамп и Владимир Путин

Дональд Трамп и Владимир Путин / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания войны Украина рассчитывает получить от Соединённых Штатов прямые и юридически обязывающие гарантии безопасности, которые исключат возможность повторного нападения со стороны России. Такие договоренности, по его мнению, должны быть закреплены на юридическом уровне и одобрены Конгрессом США.

Об этом глава государства заявилв интервью американской радиостанции National Public Radio (NPR).

Отвечая на вопрос о том, что для него означает победа в войне, Зеленский подчеркнул, что главным результатом должна стать гарантия того, что Россия не сможет вновь начать агрессию против Украины.

«Прежде всего — это отсутствие каких-либо шансов на возобновление войны. Это первое», — заявил президент, добавив, что прекращение огня является важным шагом, но само по себе не гарантирует прочного мира.

Зеленский отметил, что будущее Украины связано с европейской интеграцией и членством в Европейском союзе. Он назвал этот курс выбором украинского общества и одним из факторов будущей безопасности государства.

В то же время президент подчеркнул, что Украине нужны не только политические договоренности о европейском будущем, но и конкретные военные гарантии.

По его словам, лучшим вариантом для обеспечения долгосрочной безопасности Украины было бы членство в НАТО. Однако Киев также рассчитывает на прочные двусторонние договоренности с США, независимо от того, станет ли Украина членом Альянса.

«Гарантии безопасности со стороны Соединённых Штатов — прямой и верный путь. Это верный путь, но нам нужно больше подробностей», — сказал Зеленский.

Глава государства пояснил, что обязательства США должны быть четкими и предусматривать конкретную реакцию Вашингтона в случае нового российского нападения.

«Если Путин нападет на Украину, Трамп нападет на Путина. Точка. Вот это и есть гарантия безопасности», — подчеркнул президент, описывая желаемый принцип действия таких соглашений.

Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на прочное партнерство с Соединенными Штатами и на юридически оформленные гарантии, которые будут иметь обязательную силу.

«Мы надеемся, что у нас будет прочное партнерство и юридически обязывающие гарантии безопасности, одобренные Конгрессом», — заявил он.

По словам президента, такие двусторонние договоренности важны для обеих стран.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что одной из причин войны в Украине стали насмешки бывшего американского президента Джо Байдена над Россией. Также он объяснил, почему избегает называть российского лидера Владимира Путина диктатором.

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