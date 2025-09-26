Трамп нашел ключик к влиянию на Эрдогана в вопросе российской нефти: детали от Bloomberg

Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп призвал Турцию ограничить импорт энергоносителей из России. Продажа Вашингтоном истребителей-невидимок союзнику по НАТО зависит от поддержки со стороны Анкары американских целей.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

На вчерашней встрече в Белом доме Трамп призвал турецкого коллегу Реджепа Эрдогана сократить закупку российских энергоносителей. Эти переговоры американский лидер назвал "решающими", заявив, что может рассмотреть возвращение Турции в совместную программу производства и закупки истребителей F-35 компании Lockheed Martin Corp.

"Я легко смогу, если захочу. Мы можем, мы можем это сделать", — ответил Трамп на вопрос о том, проложил ли он путь для соглашения по F-35.

Впрочем, добавил глава Белого дома, "это зависит от обстоятельств".

"Он собирается что-то для нас сделать", — высказался Трамп об Эрдогане, но не предоставил никаких дополнительных подробностей об обсуждении.

Bloomberg отмечает, что такие действия президента Трампа показывают, как он пытается давить на американских партнеров, чтобы они сократили закупки российских энергоносителей, пытаясь уменьшить финансирование войны Кремля в Украине.

В свою очередь у Эрдогана были собственные стимулы для компромисса в Белом доме. Он стремился к договоренностям в сфере авиации, обороны и энергетики, чтобы стабилизировать непростые отношения Анкары с Вашингтоном.

"Вы будете поражены тем, что произошло с Эрдоганом. Я верю, что Эрдоган перестанет покупать российскую нефть. Эрдоган сделает то, что правильно", — высказался американский президент после встреч с турецкими чиновниками.

Издание отмечает, что визит Эрдогана в США был первым за шесть лет. Эта поездка предоставила США и Турции возможность перезагрузить отношения, поскольку оба союзника по НАТО ориентируются в паутине оборонных соглашений, региональных конфликтов и конкуренции с Россией и Китаем.

Турция зависит от военной и дипломатической поддержки США, а инвесторы считают ее роль в западном альянсе критически важной для развития крупнейшей экономики Ближнего Востока. Также Трамп заявил, что Эрдоган может сыграть определенную роль в убеждении Путина прекратить боевые действия, потому что "турецкого лидера уважают как в Москве, так и в Киеве".

"Я думаю, что он мог бы оказать большое влияние, если бы захотел. Сейчас он очень нейтрален. Ему нравится быть нейтральным. Мне тоже нравится быть нейтральным, но он тот, для кого лучшее, что он мог бы сделать, это не покупать нефть и газ у России", — сказал Трамп.

Напомним, Трамп "отчитал" Эрдогана в Белом доме. Президент Соединенных Штатов Америки упрекнул турецкого лидера в том, что Анкара покупает российскую нефть. Впрочем, Эрдоган не ответил непосредственно на комментарии Трампа относительно России, но сказал, что с нетерпением ждет обсуждения турецко-американских отношений.