Трамп нашел новую причину войны в Украине: кого обвиняет
Трамп обвинил Байдена в затягивании войны в Украине, назвав выделенные деньги в помощь «безумием».
Президент США Дональд Трамп шокировал украинцев своим «пониманием» причин продолжения войны в нашей стране.
Об этом глава Белого дома сказал в сегодняшнем разговоре с журналистами.
По его мнению, война в Украине продолжается, потому что его предшественник Байден якобы дал на это деньги.
«Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов, что было просто безумием. Это одна из причин, по которой война продолжается», — сказал он.
Трамп «скромно» не уточнил, что было бы с Украиной, если бы не помощь Запада.
Отметим, что украинская сторона отрицает цифру в 350 миллиардов долларов помощи от США.
Напомним, по информации СМИ, Россия предлагает США «белорусский сценарий» для Украины и хочет обменять временную паузу на фронте на снятие санкций