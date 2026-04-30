Трамп нашел новую причину войны в Украине: кого обвиняет

Трамп обвинил Байдена в затягивании войны в Украине, назвав выделенные деньги в помощь «безумием».

© Associated Press

Президент США Дональд Трамп шокировал украинцев своим «пониманием» причин продолжения войны в нашей стране.

Об этом глава Белого дома сказал в сегодняшнем разговоре с журналистами.

По его мнению, война в Украине продолжается, потому что его предшественник Байден якобы дал на это деньги.

«Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов, что было просто безумием. Это одна из причин, по которой война продолжается», — сказал он.

Трамп «скромно» не уточнил, что было бы с Украиной, если бы не помощь Запада.

Отметим, что украинская сторона отрицает цифру в 350 миллиардов долларов помощи от США.

Напомним, по информации СМИ, Россия предлагает США «белорусский сценарий» для Украины и хочет обменять временную паузу на фронте на снятие санкций

