Трамп назвал военную помощь Украине «безумием»: новое громкое заявление

Президент США Дональд Трамп шокировал украинцев своим «пониманием» причин продолжения войны в нашей стране.

Об этом глава Белого дома сказал в сегодняшнем разговоре с журналистами.

По его мнению, война в Украине продолжается, потому что его предшественник Байден якобы дал на это деньги.

«Байден выделил Украине 350 миллиардов долларов, что было просто безумием. Это одна из причин, по которой война продолжается», — сказал он.

Трамп «скромно» не уточнил, что было бы с Украиной, если бы не помощь Запада.

Отметим, что украинская сторона отрицает цифру в 350 миллиардов долларов помощи от США.

