Трамп настаивает на компромиссе: Зеленский объяснил, на что готова Украина ради мира

Владимир Зеленский. / © Associated Press

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Прекращение огня и начало переговоров с агрессором Россией уже огромный компромисс со стороны Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский интервью The Diary Of A CEO. Clash Report.

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«Когда президент Трамп говорит, что нам нужно найти компромисс, поверьте мне: прекращение огня и сад за стол переговоров — это уже огромный компромисс. Я много раз пытался объяснить президенту США: просто поймите нас. Это уже огромный компромисс — просто удерживать позицию там, где мы сейчас находимся», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, ненависть к России не исчезнет быстро, потому что для этого нужны время и справедливость.

Зеленский также отметил, что как президент должен сохранять спокойствие и быть дипломатическим. Впрочем, однако, это не значит, что можно простить России все, забыть о содеянном.

«Нельзя просто простить все и сказать: „Ну, извините, это же Путин, мощная страна. Забудем все, простим все — и будем снова покупать и продавать газ, дизель или что-то другое“. Это сложно», — подчеркнул украинский президент.

Напомним, именно Кремль уже не раз отвергал все компромиссы по миру. В частности, аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что не соглашается на какие-либо содержательные предложения по прекращению огня, в частности отказываясь от энергетического перемирия.

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В то же время США давят на Киев, а не на Москву. Перед переговорами посланника Стива Виткоффа с диктатором Владимиром Путиным Вашингтон выдвинул Зеленскому требование о прекращении украинских ударов по российским НПЗ.

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