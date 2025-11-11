Трамп настаивает на ослаблении резолюции ООН по российской оккупации - Kyiv Post

Дональд Трамп в ООН / © Associated Press

Администрация Дональда Трампа настаивает на изъятии из проекта резолюции ООН пунктов, подтверждающих территориальную целостность Украины и осуждающих оккупацию Крыма Россией.

Об этом сообщает Kyiv Post, ссылаясь на источники, знакомые с внутренними обсуждениями в Организации Объединенных Наций.

Ежегодная украинская резолюция, рассматриваемая Третьим комитетом Генассамблеи ООН, традиционно закрепляет поддержку международного сообщества прав человека на оккупированных территориях Украины, в частности, в Крыму и Севастополе.

В декабре прошлого года документ был принят 78 голосами за, среди которых были и Соединенные Штаты.

Теперь, по информации источников, Вашингтон добивается переформатирования текста — вместо упоминаний об оккупации, “агрессии” и “территориальной целостности” предлагается более широкая формула: “война в Украине”.

Европейские дипломаты опасаются, что такая позиция ослабит ключевой документ, ежегодно демонстрировавший устойчивую поддержку Украины в ООН.

"Это очередной сигнал, что Вашингтон отходит от украинских интересов в критический момент", - сказал один из европейских дипломатов Kyiv Post.

"Если эти формулировки сохранятся, это будет послание Москве: США больше не ведут коалицию западных демократий", - добавил он.

Впереди решающее голосование

Третий комитет Генассамблеи, занимающийся вопросами прав человека, проведет голосование за документ в ближайшие недели.

Европейские дипломаты уже приступили к неформальным консультациям, пытаясь убедить США сохранить первоначальный текст.

Для Украины этот вопрос имеет не только символическое, но и юридическое значение: резолюция является базовым документом для будущих процессов привлечения России к ответственности в международных судах.

Отчет ООН подтверждает преступления России

Дискуссия в ООН развернулась именно после публикации доклада Независимой международной комиссии по расследованию событий в Украине, где речь идет о системных военных преступлениях РФ — убийствах, насильственных депортациях, атаках дронами на гражданских.

"Это не случайные эпизоды, а часть государственной политики по уничтожению украинской идентичности", - заявил глава комиссии Эрик Мессе, представляя отчет.

Союзники встревожены

В дипломатических кругах говорят, что этот шаг администрации Трампа напоминает предыдущие попытки Вашингтона смягчить формулировку России или отложить помощь Киеву.

Официально американская сторона объясняет изменение подхода желанием сделать документ более инклюзивным, однако европейские партнеры видят в этом признаки уменьшения решимости США.

"Вопрос не в словах, а в принципах. Если ООН перестанет называть оккупацию незаконной, это станет опасным прецедентом", - подытожил один из европейских дипломатов.

