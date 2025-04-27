Трамп настоял на личной встрече с Зеленским в Ватикане - советник

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп настаивал на переговорах с Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского в Ватикане.

Об этом заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, передает The Telegraph.

По его словам, президент США стремился обсудить с украинским лидером возможность завершения войны по дипломатическому пути.

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"Трамп был настроен провести личный разговор с Зеленским и обсудить, как именно мы можем завершить самую большую сухопутную войну в Европе", - сказал Уолтц, комментируя встречу двух лидеров в базилике Святого Петра.

Он также добавил: "Президент Трамп хочет использовать дипломатию для прекращения войны, ведя диалог с обеими сторонами. Особенно важно было видеть, как другие мировые лидеры наблюдали за происходящим, а Трамп двигал процесс вперед".

Напомним, в последнее время Трамп стал жестче высказываться по отношению к Владимиру Путину, критикуя российского президента за длительные обстрелы и намекая, что тот затягивает США в свои геополитические амбиции, препятствуя достижению мирного соглашения.