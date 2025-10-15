Трамп настроен завершить войну в Украине: чего ждать от встречи с Зеленским

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп настроен крайне оптимистично по поводу возможности урегулирования войны в Украине. Вдохновение для этого Трамп получил после успешного содействия обмену заложниками на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает издание Politico.

В Белом доме отметили, что Трамп давно стремился завершить войну между Россией и Украиной, а последние события на Ближнем Востоке лишь усилили его решительность.

Что будут обсуждать Зеленский и Трамп

Ключевая встреча президентов Украины и США намечена на 17 октября. Посол Украины в США Ольга Стефанишина раскрыла журналистам основные пункты повестки дня. Киев намерен обсудить:

Просьба о снабжении дальнобойных ракет Tomahawk и другого необходимого вооружения.

Усиление украинской противовоздушной обороны .

Энергетическую стойкость в преддверии зимы.

Расширение сотрудничества в сфере производства дронов.

Новый формат взаимодействия: команды уже работают

Стефанишина отметила, что встреча лидеров проходит на фоне беспрецедентной активизации двусторонних переговоров между командами США и Украины.

«У нас есть несколько украинских делегаций, которые работают над тем, чтобы максимально увеличить влияние встречи лидеров в эту пятницу. Это совершенно новый формат взаимодействия: военные группы работают уже две недели, премьер-министр взаимодействует с финансовыми партнерами по координации усилий, делегации по экономике и энергетике сосредоточены на смягчении последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины из-за мобилизации участия США в закупках газа», — рассказала Стефанишина.

Цель этих двусторонних переговоров — максимально увеличить влияние и результативность встречи президентов.

Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.

Тем временем Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с планами встречи, заявил, что лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине. В частности, возможность отправки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

В России сначала угрожали из-за вероятной передачи Украине ракет Tomahawk, а теперь заявляют, мол, нужно дождаться результатов встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.