- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1057
- Время на прочтение
- 2 мин
Трамп настроен завершить войну в Украине: чего ждать от встречи с Зеленским
Трамп вдохновлен успехом на Ближнем Востоке. В Белом доме ожидают прорыва по Украине перед встречей с Зеленским.
Президент США Дональд Трамп настроен крайне оптимистично по поводу возможности урегулирования войны в Украине. Вдохновение для этого Трамп получил после успешного содействия обмену заложниками на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает издание Politico.
В Белом доме отметили, что Трамп давно стремился завершить войну между Россией и Украиной, а последние события на Ближнем Востоке лишь усилили его решительность.
Что будут обсуждать Зеленский и Трамп
Ключевая встреча президентов Украины и США намечена на 17 октября. Посол Украины в США Ольга Стефанишина раскрыла журналистам основные пункты повестки дня. Киев намерен обсудить:
Просьба о снабжении дальнобойных ракет Tomahawk и другого необходимого вооружения.
Усиление украинской противовоздушной обороны.
Энергетическую стойкость в преддверии зимы.
Расширение сотрудничества в сфере производства дронов.
Новый формат взаимодействия: команды уже работают
Стефанишина отметила, что встреча лидеров проходит на фоне беспрецедентной активизации двусторонних переговоров между командами США и Украины.
«У нас есть несколько украинских делегаций, которые работают над тем, чтобы максимально увеличить влияние встречи лидеров в эту пятницу. Это совершенно новый формат взаимодействия: военные группы работают уже две недели, премьер-министр взаимодействует с финансовыми партнерами по координации усилий, делегации по экономике и энергетике сосредоточены на смягчении последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины из-за мобилизации участия США в закупках газа», — рассказала Стефанишина.
Цель этих двусторонних переговоров — максимально увеличить влияние и результативность встречи президентов.
Напомним, Дональд Трамп подтвердил, что проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.
Тем временем Axios, ссылаясь на два источника, знакомых с планами встречи, заявил, что лидеры обсудят, какое оружие следует поставлять Украине. В частности, возможность отправки Украине дальнобойных ракет Tomahawk.
В России сначала угрожали из-за вероятной передачи Украине ракет Tomahawk, а теперь заявляют, мол, нужно дождаться результатов встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского.