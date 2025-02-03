Трамп назначил Келлога спецпредставителем США по Украине: что это значит

Трамп добавил, что Вашингтон "достиг значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной", однако деталей по этому поводу не привел.

Президент США Дональд Трамп 3 февраля подписал указ о назначении генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога специальным представителем по Украине и России.

Об этом сообщает корреспондентка Голоса Америки Екатерина Лисунова.

Трамп заявил, что Вашингтон "достиг значительного прогресса в отношениях между Россией и Украиной", однако деталей по этому поводу не привел.

Кроме того, американский лидер подтвердил свой интерес к приобретению редкоземельных ресурсов из Украины в обмен на дальнейшую помощь со стороны США.

Напомним, ранее спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что обе стороны должны будут пойти на уступки, если надеются договориться об урегулировании войны.