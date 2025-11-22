Трамп назначил нового спецпредставителя для "мирного плана": кто им стал

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп назначил Дэна Дрисколла своим новым «специальным представителем» для продвижения «мирного плана». Дэн Дрисколл является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Венса.

Об этом пишет The Guardian.

По данным американских источников, делегация американских военных высокопоставленных чиновников — группа генералов США — планирует посетить Москву в конце следующей недели. Целью поездки является обсуждение деталей мирного плана непосредственно с представителями Кремля.

Реклама

Российский диктатор Владимир Путин подтвердил получение копии американского предложения. В пятницу российский лидер заявил, что Москва ознакомилась с документом и считает, что у него есть потенциал для завершения конфликта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил секретарю армии США Дэну Дрисколлу о готовности Киева вести переговоры о новом мирном плане администрации Дональда Трампа.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что мирный план Дональда Трампа якобы согласовывался сторонами еще до их встречи на Аляске. По словам российского президента, Москва поддержала предложенные США подходы, а сам документ из 28 пунктов был обновлен после переговоров.

Также американский вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация Соединенных Штатов Америки, является либо неправильным пониманием соглашения, либо «неправильной трактовкой некоторых критических реалий на местах».

Реклама

Также сообщалось, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о поддержке правительством страны так называемого «мирного плана» Соединенных Штатов Америки по завершению войны в Украине. При этом, по словам Фицо, он видит в этом предложении значительные преимущества для Российской Федерации.