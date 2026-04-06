Трамп назвал американцев "дураками": шокирующее заявление президента

Дональд Трамп.

Американский президент Дональд Трамп заявляет, что общественное мнение в США подталкивает его к прекращению войны в Иране. В то же время таких граждан он считает «дураками».

Об этом он сказал, общаясь с журналистами на пасхальном мероприятии в Белом доме, пишет Sky News.

В то же время он подчеркнул, что если бы это решал он, то продолжал бы войну, чтобы получить иранскую нефть.

«Если бы это зависело от меня, я бы взял нефть, я бы оставил ее себе, мы заработали бы кучу денег», — высказался американский лидер.

Впрочем, говорит Трамп, американский народ хочет, чтобы война кончилась. В свою очередь, он хочет сделать их «счастливыми». Вместе с тем президент назвал американцев, выступающих против войны, «дураками», пишет Al Jazeera.

«Они дураки. Ведь война происходит ради одного — Иран не может иметь ядерного оружия», — ответил глава Белого дома на вопрос о том, что он сказал бы гражданам США, выступающим против войны.

По словам Трампа, война может закончиться «очень быстро», если иранское правительство сделает «то, что оно должно сделать».

Война в Иране — угрозы Трампа

В пасхальное воскресенье, 5 апреля, Трамп с матом набросился на Иран. Поводом к возмущенному посту в Truth Social стал заблокированный Ормузский пролив. В частности, он назвал власти Ирана «сумасшедшими ублюдками» и пригрозил жизнью в «аду».

Также президент США пригрозил Тегерану силовым сценарием в случае отсутствия соглашения в ближайшее время. Трамп подчеркнул, мол, не исключает радикальных шагов — таких как силовой сценарий, а также установление контроля над иранскими нефтяными ресурсами.

Ранее американский лидер заявил, что якобы Штаты «приближаются к завершению» выполнения «ключевых стратегических целей» в войне. В то же время он предупредил Иран о нанесении «чрезвычайно сильных» ударов в следующие две-три недели.