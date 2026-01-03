Трамп сделал заявление об операции США в Венесуэле

Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп отметил успех миссии по захвату венесуэльского лидера Николаса и назвал операцию "блестящей".

Об этом глава Белого дома заявил в комментарии газете The Times.

«Много великолепного планирования, много отличных войск и замечательных людей. Это была блестящая операция, по сути», — высказался Трамп.

На вопрос, обращался ли он в Конгресс за разрешением на проведение операции или дальнейших действий в Венесуэле, Трамп ответил, что обсудит эти вопросы во время своей пресс-конференции в Мар-а-Лаго.

Напомним, в своем сообщении в Truth Social Дональд Трамп заявления о задержании Николаса Мадуро и вывозе лидера Венесуэлы из страны. По его словам, США успешно нанесли широкомасштабный удар против Венесуэлы.

В свою очередь, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что его страна стала объектом военной агрессии со стороны США. Враг пытался проникнуть в тыл через газовые коммуникации в районах Фуэрте-Туна, Каракас, штатов Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, нанося удары по гражданским объектам с боевых вертолетов.