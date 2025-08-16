Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп выразил желание провести трехстороннюю встречу с участием президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже в следующую пятницу, 22 августа.

Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на два осведомленных источника.

Дату трехсторонней встречи Трамп якобы назвал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами некоторых европейских стран после саммита с президентом РФ на Аляске, который состоялся 15 августа.

Реклама

При этом издание отмечает, что президент государства-агрессора пока не комментировал возможности своего участия в трехсторонней встрече и не брал на себя никаких обязательств.

Зато Путин выразил как требование для мирного урегулирования войны в Украине отвод украинских войск со всей территории Донецкой области.

Вероятно, это требование Путина станет предметом разговора президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, который состоится в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне.

Источники Axios также сообщили, что Трамп якобы пригласил европейских лидеров, к которым он звонил, присоединиться к встрече в Белом доме в понедельник.

Реклама

Напомним, ранее журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров Трампа и Путина, сообщил, что президент государства-агрессора выразил готовность заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Но взамен он требует вывода украинских войск из Донецкой области.

Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский будет требовать у Дональда Трампа разъяснений относительно отказа американского лидера от требования о прекращении огня.