Трамп назвал дату трехсторонней встречи с Путиным и Зеленским — Axios
Президент государства-агрессора до сих пор не комментировал возможности своего участия в трехсторонней встрече и не брал на себя никаких обязательств.
Президент США Дональд Трамп выразил желание провести трехстороннюю встречу с участием президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского уже в следующую пятницу, 22 августа.
Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на два осведомленных источника.
Дату трехсторонней встречи Трамп якобы назвал в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами некоторых европейских стран после саммита с президентом РФ на Аляске, который состоялся 15 августа.
При этом издание отмечает, что президент государства-агрессора пока не комментировал возможности своего участия в трехсторонней встрече и не брал на себя никаких обязательств.
Зато Путин выразил как требование для мирного урегулирования войны в Украине отвод украинских войск со всей территории Донецкой области.
Вероятно, это требование Путина станет предметом разговора президента Украины Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, который состоится в понедельник, 18 августа, в Вашингтоне.
Источники Axios также сообщили, что Трамп якобы пригласил европейских лидеров, к которым он звонил, присоединиться к встрече в Белом доме в понедельник.
Напомним, ранее журналист американского издания Axios Барак Равид со ссылкой на источник, знакомый с содержанием переговоров Трампа и Путина, сообщил, что президент государства-агрессора выразил готовность заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях. Но взамен он требует вывода украинских войск из Донецкой области.
Во время интервью после саммита Трамп призвал Зеленского заключить сделку с Россией и добавил, что готов присутствовать на возможной встрече Зеленского и Путина.
В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне украинский президент Владимир Зеленский будет требовать у Дональда Трампа разъяснений относительно отказа американского лидера от требования о прекращении огня.