Трамп назвал "единственный способ" хорошо ладить с Китаем

Дональд Трамп и Си Цзиньпин. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что "прекрасно ладит" с китайским лидером Си Цзиньпином. Однако единственный способ хорошо ладить с КНР — действовать с позиции силы.

Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Трамп упомянул о введении масштабных тарифов против Китая во время своей первой каденции. По его словам, именно благодаря этим шагам Штаты обладают «огромной силой» в отношениях с Пекином.

"За первую каденцию я ввел тарифы на сотни миллиардов. Я очень рано ввел пошлины для Китая. Потом нас ударил COVID, мы боролись, справились хорошо, но это был COVID. Он пришел с определенного места в Китае. Да. Помните? Еще один замечательный подарок от Китая", - вы.

Трамп подчеркнул, что США обладают «огромной силой благодаря тарифам» и «восстановленной армии».

"У них много ракет, но у нас тоже много. И они не хотят с нами связываться. Могу вам это сказать точно", - добавил президент Соединенных Штатов.

Напомним, 30 октября в Южной Корее прошла встреча лидеров США и КНР. После переговоров американский лидер заявил о якобы готовность Си присоединиться к мирным усилиям Вашингтона по завершению войны в Украине.

Заметим, президент оценил эти «дружественные» и «удивительные» переговоры с Си на 12 из 10 баллов, добавив, что с китайским лидером они «договорились почти обо всем». Главным их итогом стала отсрочка торговой войны между США и Китаем на год — до ноября 2026 года.