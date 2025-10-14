Трамп назвал Эрдогана лидером, способным помочь завершить войну в Украине

Трамп и Эрдоган

Президент США Дональд Трамп назвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одним из тех лидеров, которые могут помочь в урегулировании войны, развязанной Россией против Украины.

Об этом он сказал на борту самолета по возвращении в Соединенные Штаты после визита на Ближний Восток, сообщает собственный корреспондент Укринформа.

«Эрдоган может», — ответил президент США на вопрос журналистов о том, могут ли другие мировые лидеры, в частности турецкий президент, помочь в мирном урегулировании войны между РФ и Украиной.

Трамп отметил, что Реджепа Эрдогана уважают даже в Кремле.

«Его уважает Путин. И он мой друг», — подчеркнул глава Белого дома.

Президент США добавил, что ладит только с «сильными, а не со слабыми» лидерами, и убежден, что Эрдоган также хорошо относится к нему.

«Знаете, когда у НАТО возникают проблемы с Эрдоганом, что случается довольно часто, они звонят по телефону мне, чтобы поговорить с ним. И я никогда не терпел неудачу в том, чтобы решить эти вопросы сразу же», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в пятницу, 17 октября.

Мы ранее информировали, что бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского может свидетельствовать о готовности Трампа установить доверительные отношения, но только при условии выполнения определенных требований.