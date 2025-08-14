Трамп назвал главную цель встречи с Путиным: детали NBC News

Дональд Трамп. / © Associated Press

Американский президент Дональд Трамп вроде бы не будет обсуждать территориальное разделение Украины с диктатором РФ Владимиром Путиным. Цель его встречи на Аляске – прекращение огня.

Об этом Трамп сказал европейским лидерам и украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, сообщают источники NBC News .

По информации собеседников, глава Белого дома заявил, что не намерен обсуждать какой-либо обмен землями, но он встретится с Путиным, чтобы добиться прекращения огня в Украине.

Трамп и европейские лидеры согласились с тем, что прекращение огня в Украине должно быть достигнуто до начала мирных переговоров. Осведомленные в деталях разговоры еврочиновники говорят: создалось впечатление, что президент США не настроен оптимистично по поводу результатов встречи с Путиным.

Источники добавили, что лидеры заявили, что если Кремль не согласится на прекращение огня, Трамп введет новые санкции против РФ. Стороны также согласились с тем, что Украина должна быть включена в переговоры и сама решать, на какие территориальные уступки она готова пойти.

Собеседники NBC News говорят, что европейские лидеры ушли с позитивным настроением по поводу планов Трампа на встречу с Путиным. Один заявил, что достижение прекращения огня – приоритет для главы Белого дома на встрече. Другой выразил уверенность, что территорию Украины не будут обсуждать без Киева.

В свою очередь, Трамп назвал телефонный разговор с европейскими лидерами "очень хорошим". По его словам, после встречи с Путиным может пройти еще одна встреча с участием Зеленского.

"Большая вероятность, что у нас будет вторая встреча, которая будет более продуктивной, чем первая, потому что, во-первых, я собираюсь выяснить, где мы находимся и что делаем. Я хотел бы сделать это практически немедленно, и если они захотят, мы проведем скорую вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной", - сказал он.

Президент подтвердил, что Россия столкнется с "серьезными последствиями", если Путин не согласится прекратить войну.

Напомним, 15 августа состоится встреча Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске - на военной базе "Элмендорф-Ричардсон" в городе Анкоридж. Ранее в США раскрыли главную цель переговоров Трампа с Путиным. Представитель Белого дома Каролин Левитт говорит: президент Трамп "хочет мирного соглашения, он хочет, чтобы эта война закончилась".

В России также сделали заявление о темах встреч Путина и Трампа. В МИД РФ говорят, мол, переговоры "дадут возможность сконцентрироваться на обсуждении всех накопившихся вопросов в отношениях двух стран".

