Трамп назвал имя политика, которого считает виновным во вторжении Путина в Украину

Кандидат-республиканец в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в том, что Россия полномасштабно вторглась в Украину.

Об этом он сказал в разговоре с миллиардером Илоном Маском во время трансляции беседы в соцсети X.

Трамп заявил, что Путин не вторгся бы в Украину, будь президентом США не Джо Байден. Мол, его дружеские отношения с диктатором могли бы предотвратить конфликт.

"Я очень хорошо ладил с Путиным, и он уважал меня", — высказался Трамп.

По его словам, он неоднократно говорил с кремлевским "фюрером" об Украине, предостерег от вторжения и просил не делать этого.

"Знаете, Байден что-то сделал с Россией. Не было никаких шансов, что он (Путин – Ред.) когда-нибудь вторгнется. А когда я ушел, они начали формировать большие армии на своей границе с Украиной. Правильно?", высказался Трамп.

Трамп говорит, будто тогда подумал — якобы РФ делает это для того, чтобы "договориться". По словам политика, он понимает Владимира Путина и главу Северной Кореи Ким Чен Ина, которые с недоверием относятся к нынешнему руководству США — как Байдену, так и кандидатке в президенты от демократов Камалой Гаррис.

Напомним, ранее Дональд Трамп сделал заявление о войне в Украине и свою роль в ней. Он амбициозно сказал, что может остановить любую войну по телефонному звонку.

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