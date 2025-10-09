Трамп назвал, когда Зеленский может сесть за стол переговоров с Путиным

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина и Россия «достаточно скоро» сядут за стол переговоров.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Clash Report.

По словам американского лидера, он рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта, поскольку обе стороны имеют «немало причин» начать диалог.

На вопрос журналиста о возможном ужесточении санкций против РФ, Трамп ответил короткой фразой: «Возможно, да».

Напомним, Дональд Трамп сделал новое заявление о проблеме в достижении мира в Украине, упомянув российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что президент Украины сейчас стремится к миру, а вот желание главы Кремля — под вопросом.