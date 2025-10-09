- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 1525
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп назвал, когда Зеленский может сесть за стол переговоров с Путиным
Президент США назвал новый термин, когда Киев и Москва должны сесть за стол.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Украина и Россия «достаточно скоро» сядут за стол переговоров.
Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом, сообщает Clash Report.
По словам американского лидера, он рассчитывает на скорейшее урегулирование конфликта, поскольку обе стороны имеют «немало причин» начать диалог.
На вопрос журналиста о возможном ужесточении санкций против РФ, Трамп ответил короткой фразой: «Возможно, да».
Напомним, Дональд Трамп сделал новое заявление о проблеме в достижении мира в Украине, упомянув российского диктатора Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что президент Украины сейчас стремится к миру, а вот желание главы Кремля — под вопросом.