Трамп назвал, кого считает "крайне некомпетентным президентом"

Действующий президент США уже не в первый раз заявляет о некомпетентности Байдена.

Президент США Дональд Трамп назвал своего предшественника Джо Байдена "крайне некомпетентного президента".

Об этом действующий глава Белого дома заявил в интервью Breitbart News.

Комментируя свои разговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским и "фюрером" РФ Владимиром Путиным, Трамп заявил, что хочет остановить большие выплаты, которые должны делать США. По словам американского лидера, он стремится, "чтобы Европа платила так же, как мы".

"Они (Европа – РЕд.) не смогли сделать это при Байдене. Байден никогда не просил об этом потому, что Байден был крайне некомпетентным президентом", — подчеркнул Трамп.

Как сообщалось, Дональд Трамп назвал неожиданную причину, почему США "должны иметь дело" с Россией. По его словам, дело, в частности, в "очень ценной земле".

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