Трамп назвал лучший момент для мирного соглашения между Украиной и Россией

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что лучшее время для заключения мирного соглашения между Украиной и РФ был момент, когда он говорил за отсутствие карт.

Об этом Трамп сказал во время трансляции Белого дома.

«Знаете, когда я был в этом кабинете и говорил о „картах“ — я говорил: у вас нет карт. Тогда и нужно было заключать сделку. Я думал, что это время было гораздо лучшим моментом для урегулирования. Но они по своей мудрости решили этого не делать. Сейчас у них много факторов против них», — сказал президент США.

Отметим, что Трамп говорил об «отсутствии карт» как в отношении Украины, так и России, поэтому неясно, кого именно он имеет в виду.

Он ведь говорил за карты на встрече в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 28 февраля. Этот разговор был напряженным — президент США заявил тогда, что Украина «не имеет на руках карт», на что Зеленский ответил: «Я не приехал играть в карты».

Саммит лидеров 28 февраля прервался быстрее, чем было запланировано, и президент вернулся в Киев раньше, чем ожидалось. Эту встречу в СМИ окрестили скандальной и неудачной для Украины.

В то же время чуть позже, в марте этого года, Трамп говорил об отсутствии карт и в отношении России.

«Знаете, я говорил, что у них (у Украины — ред.) нет карт. Ни у кого на самом деле нет карт. У России нет карт… Что вам нужно сделать, так это заключить сделку и прекратить убийства. Это дурацкая война, и мы собираемся ее остановить», — заявлял тогда американский лидер журналистам Forbes на борту самолета.

