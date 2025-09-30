Трамп назвал Медведева "тупым человеком": что его разозлило

Трамп о Медведеве: «Это действительно тупой человек» / © Getty Images

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал «тупым» скандального российского экспрезидента и замглавы Совбеза страны-агрессора РФ Дмитрия Медведева.

Об этом глава Белого дома сказал, выступая в Министерстве войны США.

Он вспомнил, что в прошлом месяце приказал разместить две атомные подводные лодки вблизи России в ответ на агрессивные замечания Дмитрия Медведева.

«Это действительно тупой человек… Он вспомнил слово „ядерный“ [в оригинале на английском nuclear — ред.]. Я называю это словом на букву „N“. Есть два слова на букву „N“, и ни одно из них нельзя использовать [вероятно, Трамп имел в виду неполиткорректное слово для названия темнокожих — ред.]. И я отправил подлодку или две к берегу России. Просто для осторожности. Мы не можем позволить людям разбрасываться этим словом направо и налево», — сказал Трамп.

Президент США заверил, что Штаты «на 25 лет опережают Россию и Китай» в развитии технологий производства подлодок.

«По подлодкам мы опережаем Россию и Китай на 25 лет. Россия действительно на втором месте», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп выразил надежду, «что нам никогда не придется его использовать».

«Мы должны надеяться, что нам никогда не придется его использовать, потому что его мощь так невероятна», — подчеркнул американский президент.

Напомним, в конце июля Медведев несколько раз пригрозил США ядерным оружием.

В ответ Трамп отдал приказ о размещении двух атомных подлодок «в соответствующих регионах».

Президент США также сказал, что страна полностью готова к ядерной войне с Россией, если возникнет такая необходимость.