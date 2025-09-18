Трамп назвал неожиданное препятствие для завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвал одним из препятствий, которые мешают ему свершить войну в Украине, неприязненные отношения между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью Fox News.

«Отношения между президентом Путиным и президентом Зеленским ужасные», — подчеркнул Трамп.

При этом он отметил, что завершение войны значительно «связано с отношениями».

«Они действительно не любят друг друга. Я хочу использовать это слово, а не какое-то более сильное, но они действительно ненавидят друг друга. И посмотрим, что будет. Я думаю, мы найдем решение», — добавил он.

Американский лидер в очередной раз заявил о своем разочаровании Путиным.

«Я разочарован в Путине, скажу вам. Я очень разочарован в нем», — повторил он.

Трамп отметил, что это разочарование связано с тем, что он надеялся через личные отношения с Путиным легко решить проблему завершения войны в Украине.

«Я думал, что это будет самое легкое из всех, что можно урегулировать, а оказалось, что это самое сложное», — отметил он.

Напомним, перед возвращением в США после официального визита в Великобританию на борту президентского самолета Air Force One президент Дональд Трамп заявил, что сейчас не время просить российского президента Владимира Путина о перемирии в войне в Украине.