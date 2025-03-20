Трамп назвал неожиданную причину, почему США "должны иметь дело" с Россией

Президент отмечает, что Москва имеет "самый большой кусок земли".
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что у агрессора России "очень ценная земля", с которой Вашингтон "должен иметь дело".
Об этом глава Белого дома заявил и интервью Breitbart News.
По его словам, хотя экономическая открытость Штатов с Российской Федерацией не является целью или мотивом разделить РФ с Китаем.
"Это может быть следствием, но я думаю, что это хорошо. Мы должны иметь дело с Россией. Они имеют самый большой кусок земли больше Китая", — высказался американский лидер.
Президент объяснил это тем, что, мол, в России "11 часовых поясов", которые можно пролететь "из одной стороны в другую. У них очень ценная земля", — уверен он.
Трамп напомнил о том, что США заключают соглашение с Украиной относительно редкоземельных ископаемых, а значит, по его словам, "по крайней мере, можем сказать, что мы получили наши деньги обратно и можем что-то сделать".
Напомним, ранее Дональд Трамп назвал "одну из самых гнусных стран" мира. Американский лидер отмечает, что Канада "должна стать 51-м штатом" США.
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