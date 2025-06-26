Трамп назвал Нетаньяху "великим героем" и пообещал спасти его от суда: детали

Беньямин Нетаньяху и Дональд Трамп. / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль отменить суд над премьер-министром Беньямином Нетаньяху по делу о коррупции. Это дело напоминает "охотой на ведьм".

Об этом американский лидер написал в Truth Social сообщает Sky News .

Президент США обвинил израильское правосудие в преследовании Нетаньяху, назвав премьера "великим героем".

"Суд над Биби Нетаньяху должен быть немедленно отменен, а великому герою, так много сделавшему для государства, должно быть выдано помилование. Охота на ведьм для так отдавшего человека для меня немыслима", - подчеркнул американский лидер.

Трамп заметил, что он из Нетаньяху "вместе прошли через ад", борясь с Ираном. Именно поэтому, говорит президент, премьер Израиля "заслуживает гораздо лучше".

По словам главы Белого дома, именно США "спасли Израиль", и теперь именно США "спасут Биби Нетаньяху".

Отметим, в 2019-м Нетаньяху предъявили обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем отдельным делам. Он обвиняется в принятии подарков от друзей-миллионеров и якобы в стремлении получить регуляторные услуги для медиамагнатов в обмен на благоприятное освещение. Сам премьер отрицает все обвинения и не признает себя виновным.

Напомним, Дональд Трамп хвастался своим участием в прекращении огня на Ближнем Востоке и подчеркнул, что "очень гордится" этим. Президент США сравнил американские удары по Ирану с применением ядерных бомб в Японии. Эти два события, отметил он, были использованы для успешного прекращения войн.

Трамп, назвал американские атаки "одними из самых успешных военных ударов в истории. По его словам, "ядерные объекты в Иране полностью уничтожены" . Глава Белого дома раскритиковал CNN и The New York Times за их "попытки унизить" эти удары США по ядерным объектам Ирана.