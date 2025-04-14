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Трамп назвал политиков, которые "позволили начаться" полномасштабной войне: имена удивят
Трамп и словом не обмолвился о России.
Президент США Дональд Трамп обвинил украинского коллегу Владимира Зеленского и своего предшественника Джо Байдена в том, что они “проделали ужасную работу”. Мол, это привело к началу войны в Украине.
Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.
Заметим, что Трамп и словом не обмолвился о России и ее руководстве. В то же время заявил, что Байден и Зеленский “позволили начаться” полномасштабной войне РФ против Украины.
“Президент Зеленский и бесчестный Джо Байден совершенно ужасно справились, допустив начало этой трагедии. Было так много способов предотвратить ее. Но это в прошлом. Сейчас нам нужно ее остановить, и быстро. Так жаль”, — написал действующий американский лидер.
Президент США подчеркнул, что “война между Россией и Украиной — это война Байдена”, а не его. Он также в очередной раз заявил, что войне “срочно” войне нужно положить конец, чтобы остановить смерть и разрушение.
“Я не имею никакого отношения к этой войне, но усердно работаю над тем, чтобы прекратить смерть и разрушение”, — добавил Трамп.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда назвал политика, который является лучшим шансом для мира в Украине.